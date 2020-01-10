США приостановили полеты на Кубу

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные штаты приостанавливают полеты всех самолетов на Кубу, кроме рейсов в Гавану.
Об этом информирует РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Юморист Владимир Винокур выступил против приостановки выпуска телепрограммы «Смехопанорама», так как многие зрители любят ее и ее ведущего Евгения Петросяна. «Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна, – прим. ВЗГЛЯД)», рассказал Винокур РИА «Новости». […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Орешкин поддержал идею отмены НДФЛ для малоимущих / 17 декабря
- Поклонская заявила, что была не права в истории с фильмом «Матильда» / 7 января
- Озвучены минусы возврата курительных комнат в аэропортах / 11 декабря
- Подсчитан объем потерь экономики Украины из-за разногласий с Россией / 9 декабря
- Появилось видео ДТП, в котором пострадал детский омбудсмен Украины / 24 ноября
- Захарова сравнила Brexit с «шутками про коммунизм» / 31 декабря
- Сын актера Марьянова подал иск к реабилитационному центру / 26 ноября
- Комитет ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года / 25 ноября