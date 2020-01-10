США приостановили полеты на Кубу

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Соединенные штаты приостанавливают полеты всех самолетов на Кубу, кроме рейсов в Гавану.

Об этом информирует РИА «Новости».

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