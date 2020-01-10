Мнение: Разоблачение первого «лотерейного миллиардера»

Как известно, первым человеком, который выиграл в лотерею миллиард стала простая тетушка Надежда из Подмосковья? Вы только почитайте эту невероятно милую историю новогоднего чуда: «ТЦ уже закрывался, когда дочь предложила купить билет: «Обычно я смотрела счастливые числа, но в этот раз пришлось выбирать в спешке первые попавшиеся билеты. Взяла три: с начала пачки, из середины и с конца»

Ну не чудо ли! Так что срочно бегите обменивать свои кровные денежки на лотерейные билетики «Столото» в ближайшем ТЦ. Хотя погодите, давайте может чуть больше копнем про нашего нового подмосковного Рокфеллера?

Нехитрым поиском мы находим страничку победителя лотереи, Надежды Бартош. Обычная тетя, скажете вы, выглядит как пенсионерка. Но давайте найдем фотографию ее сыночка. Под псевдонимом Алексей Романов скрывается уж больно успешный молодой человек 1990 года рождения, который еще 24 лет от роду раскатывал на своем «Ленд Ровере». Откуда у сыночка подмосковной пенсионерки такие цацки? Давайте посмотрим на его бизнес-профиль.

Через номер машины, который не закрыт только на одном фото мы находим ФИО нашего героя: Бартош Алексей Алексеевич. Точно так же зовут владельца ООО «Шостка», целого рыбного хозяйства в Тверской области.

Странно, но некая Бартош Надежда Николаевна (видимо, тоже однофамилица нашей победительницы в лотерее), является учредителем рыбного торгового дома «Царский осетр», который торгует икорочкой: является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing» (Королевство Саудовская Аравия). Так, начинает проясняться, что не такая уж бедная наша Прасковья из Подмосковья.

Идем еще дальше: бывшим гендиректором ТД «Царский осетр» является некий Сергей Караогланов. Если поизучать его биографию, то становится понятно, что человек он непростой. Только в 6 здоровенных компаниях он был гендиректором, одной из которых является Торговый дом «Джермук», известный армянский бренд из одноименного города в Армении.

А теперь читаем немного обвинений в адрес владельца бренда «Столото», которые звучали еще 4 года назад. Многих тогда смутило, что самый крупный (из известных) лотерейных миллионеров носит фамилию Бегракян, а директор этой же лотереи, оказывается – Саркисян, Армен Меружанович…

И еще одна волшебная цитата от нашей миллиардерши: «Супруги утверждают, что в ближайшее время их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжить развитие семейного дела. А на память о выигрыше Надежда хочет купить себе украшение.»

Так что, вы продолжайте и дальше верить в чудесные выигрыши простых тетушек из народа, а тем временем Саркисяны, Бегракяны и прочие Караоглановы с Джермуками будут вкладываться в «семейные» бизнесы, сообщает тг-канал Медиакиллер.

Легализация миллиарда путем публичной сказки про выигрыш в лотерею — такого мы еще не помним в нашей стране?!

https://www.lenpravda.ru/diges…

Источник: Конт

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