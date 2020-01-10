Мнение: 13 особенностей гигиены в разных странах, из-за которых приезжие могут попасть в неловкую ситуацию

Нередко, путешествуя по странам, турист может попадать в неловкие ситуации. И не по причине невоспитанности, а в силу незнания особенности культуры. О 13 особенностях гигиены в разных странах и хотелось бы рассказать далее, дабы путешественники не имели бледный вид и не выглядели невежами.

Изысканная Франция

Например, все французы никогда не моют руки, садясь за стол кушать, не делают это после посещения туалета и приходя в дом с улицы. Да и в ванной комнате нередко нет мыльницы, что для многих удивительно.

Яркая Бразилия

Например, жители Бразилии имеют привычку чистить зубы после каждого приема пищи. Они могут делать это дома или на работе, даже в общественном месте – такое поведение это норма. Бразилец скорее забудет паспорт дома, нежели зубную щетку.

Китай и культура головомойки

Если в парикмахерской Китая попросить помыть голову – клиента примут за миллионера. В стране это особый ритуал, с массажем и расслаблением, без обязательной стрижки и укладки. Тут даже парикмахеры — мастера делятся на группы по задачам – одни моют голову, другие стригут, делают укладку и так далее.

Сингапур и уровень чистоты

За должный уровень чистоты в Сингапуре отвечают на государственном уровне. Как именно? Если, клиент например не смыл за собой в общественном туалете – он заплатит штраф.

В Японии ванну принимают по старшинству

Именно ванну, когда в одной воде моются все домашние. Но с условием соблюдения старшинства, по очереди – от главенствующего в доме мужчины и вниз. Нередко эту воду после сливают в стиралку и повторно используют для стирки вещей.

Швеция и экология

В этой стране экология стоит на высоком уровне. Потому, например, посуду моют не под проточной водой, а в раковине, куда предварительно набирают ценную жидкость. Да и моются все чаще только натуральным мылом, даже если последнее пахнет, выглядит не самым лучшим образом.

Сауна в Южной Корее

В этой стране процедура принятия сауны и скрабирование – своего рода ритуал. И в общественных саунах жители могут проводить немало времени, натирая друг друга скрабами, делая зарядку и даже отдыхая, с газетой в руках.

Утренний душ в США

В США большинство граждан принимают душ по утрам, а это может вызывать недоумение. Как можно ложиться спать в кровать, не смыв грязь и пыль, скопившиеся за день? Но такое есть.

Особенности ванн Великобритании

В Великобритании ванна имеет два раздельных крана и в ней как таковой отсутствует душ. В ванную набирается вода, принимается с пеной и после выходят, не ополаскиваясь. Хотя во многих современных отелях такие ванны не ставят. Но на практике такие отели и номера пользуются меньшим спросом у туристов.

Новая Зеландия и экономия воды

И такая экономия никак не связана с дороговизной живительной влаги – жители страны стараются подобным образом сберечь природу. Душ принимают с перерывами – открыл воду, намочил тело, выключил, намылился и снова включил, чтобы смыть. А вот в частном секторе огород поливают из ведра – так экономнее.

Индия и прием душа

В стране местные жители принимают душ дважды, но делают это не в душе, как привыкли многие, а просто набрав ведро воды и опрокидывают его на себя. Это экономия собственного времени и способ освежиться в жаркую пору.

Отношение к туалету в Южной Корее

К большой и малой нужде в стране существует особое, трепетное отношение. Даже в самом пригороде Сеула есть парк, посвященный данной тематике. Туристов могут поразить большое число туалетов, общественных, чистых и бесплатных. И не стоит удивляться, если спросят о том, как именно гость сходил в туалет – это проявление уважения.

Освежаемся по-бразильски

Приехав в гости к кому-нибудь в Бразилию, не стоит удивляться вопросу с порога – не хотели ли вы принять душ? В силу жаркого климата страны люди принимают душ по нескольку раз на дню.

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Источник: Конт

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