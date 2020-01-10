Мнение: Россиянка о жизни в Корее

Валерия родилась в маленьком посёлке Заветы Ильича в Хабаровском крае. В семье из 10 детей, она была 7ой по счету, поэтому детство было веселое, хоть и трудное в финансовом плане. В университете девушка влюбилась в молодого человека, они поженились, и впоследствии молодая семья переехала в Корею. Сейчас Валерия развивает свой блог, продает корейскую косметики и заканчивает курсы по пошиву одежды, а в свободное время участвует в местных конкурсах красоты.

Почему именно КореяДед моего мужа по маминой линии родом из Кореи, но свекровь и мой супруг родились и выросли в России. Эта наследственность дала мужу право на проживание и работу в Корее. А я прицепом, у меня семейная виза. Мы хотели уехать давно. Рассматривали Болгарию, Канаду и ещё ряд других стран. Но когда узнали о возможности жить в Корее, не раздумывая сделали визы и переехали. Ведь попробовать лучше, чем раздумывать.

ТрудоустройствоРаботы в Корее очень много, но чтобы устроиться на хорошую должность, нужно иметь высшее образование и знать корейский язык. У меня семейная виза, поэтому я работать не имею права. В планах выучить язык и поменять визу на вид на жительство. Думаю, с трудоустройством проблем не возникнет.



Помощь при адаптацииВ Корее очень много центров помощи иностранцам и интернациональным семьям. Есть несколько программ по бесплатному обучению корейскму языку от миграционной службы, при университетах, в церквях и ещё много разных курсов. Сейчас я занимаюсь по одной из таких программ в культурном центре. В таких центрах иногда учат готовить корейскую еду, танцевать K-pop, мэйкапу, каллиграфии и т.д. В выходные дни часто вход в музеи бесплатный, а в развлекательные центры иностранцам дают скидки 50%.

Семейный бюджетЕсли перевести в рубли, то минимальный заработок составляет примерно 100 000 рублей. Этого хватает, чтобы заплатить за садик, страховку, съем квартиры, связь и интернет, купить еду и одежду и ещё остаётся на развлечения и походы в кафе. Но откладывать с такой зарплатой не получится.



Медицина

Не хочу обидеть Россию, но в Корее действительно все для людей. Медицина на высшем уровне, мед. персонал всегда приветливый, вежливые работники. Цены на лечение дешевле (при наличии страховки). Лекарства вообще копейки стоят. До сих пор не верю, если покупаю всего одно лекарство, когда дочка болеет. Я отдаю за это 100 рублей на наши деньги, и оно действительно помогает.

ТранспортТранспортная система очень хорошо налажена. Автобусы, метро, такси — даже не имея своей машины, можно легко и быстро добраться, куда нужно. Есть специальное приложение KakaoMep, в котором можно проложить маршрут, чтобы не потеряться. При посадке в автобус или метро, люди всегда выстраиваются в очередь. Единственное, что я не могу понять: почему они не уступают место девушкам, старикам, беременным? Если специальные места заняты, то люди особой категории едут стоя.

ОбразованиеОбразование тут хорошее, но жёсткое. В школе учатся мало, большую часть знаний получают на дополнительных занятиях. Учатся с утра до поздней ночи. Это тяжело, на мой взгляд. Моей дочке 3 года, и уже сейчас она изучает английский язык в садике. Радует, что здесь очень много бесплатного — книги, игрушки, развивашки. В России все покупаешь сам.



Бытовые особенности

Бесплатные тут и туалеты. Везде. Очень чистые, с туалетной бумагой, иногда встречается шкаф со средствами женской гигиены и памперсами. Также тут везде можно найти бесплатный WiFi. Мы несколько месяцев жили на таком: смотрели фильмы, скачивали нужный материал. Потом совесть замучила — подключили свой.О корейцах

Корейцы очень любят себя и свою страну. Они много и ответственно работают. Стараются все успеть, сделать быстро. Русские полдня пьют чай, а потом думают, на кого из коллег «скинуть» свою работу. Для корейца самое важное — получить хорошее образование, а затем и работу. Только потом строить отношения и семью. Для русского — любовь и семья первостепенно, а деньги… Хочется, но не так уж и важны.Корейцы всегда готовы помочь, однажды мы спросили дорогу, и женщина нас провожала, чтоб мы не потерялись. Они сильные духом и телом: среди старичков распространён альпинизм — с самого утра ходят в горы. И там пьют алкоголь, играют в карты и спускаются обратно.

О мужчинах и женщинахРусский мужчина — он какой? Лохматый, с легкой щетиной, вместо душа может использовать дезодорант, а корейцы не такие. Ухаживают за собой с ног до головы, многие пользуются косметикой, делают маски перед сном и даже красят губы. Девушки тоже стремятся к красоте — с детства ухаживают за собой, делают пластические операции, особенно на нос, глаза и грудь. А наши девушки не стремятся быть как все, умеют любить себя и ценить индивидуальность — это здорово.

Отношения с корейцемКорейские мужчины совсем не такие, как русские. Они не дарят цветов и не пишут признания в любви под окнами. Они совсем не романтичные, как рассказывают нам дорамы. Для них главное — финансовое благополучие.Если выходные, то нужно обязательно провести время семьей, а в будни — только работа и работа.Влюблённые парочки носят одинаковую одежду. Для девушки это что-то вроде «он мой», а для мужчины «ну хорошо, можно и одинаково одеться, в Корее все одинаково одеваются».Если мужчина умный и материально обеспеченный — это очень хорошо. Это только наши девочки влюбляются за доброту и юмор, тут это не главное.



Раздражает в корейцахПервое — они могут сделать отрыжку в любом месте и в любое время. Один раз мужчина, проходя мимо меня, сделал это прямо мне в лицо. Это очень раздражает.Второе — нельзя не пить алкоголь, если ты на корпоративе. Считается неуважением. Я думаю, неправильно вот так заставлять людей употреблять спиртное. Но у них другое мнение.В остальном мне все нравится.Тоска по дому

В Корее хорошо, но некоторых моментов, к которым я привыкла в России, действительно не хватает. Например, снега зимой. Здесь он если и выпадает, то совсем немного и почти сразу тает. А какая это зима для русского человека, если снега нет? Или вылазки на природу. Поехать можно, но костёр жечь нельзя, шашлыки нормальные не пожарить. В России мы часто ходили на природу с ночевкой — где захотел, там и ставь палатку. Здесь так нельзя, только специальные места для кемпинга — скукота.Забавные ситуации

Самое смешное, что корейцы всегда говорят со мной на английском языке. Я лучше говорю на корейском, но им все равно. Я говорю им, что не знаю английский — мимо ушей. А потом забавно смотреть на них, когда они пытаются поговорить с моим мужем на своём языке, а понимаю их я, а не он. Мой корейский лучше. Для них это шок, он ведь азиатской внешности, а я — всего лишь бледнолицая.

Необычные традиции

У корейцев есть необычные традиции, например, дарить на новоселье туалетную бумагу: практичность — превыше всего. Или дарить деньги красивым детям. Нашей дочке часто давали по 10000 вон (это примерно 500 рублей). Незнакомые люди могут просто подойти и, восхищаясь красотой ребёнка, дать ему деньги. Замечательная традиция, на мой взгляд.Ещё в Корее нет дня святого Валентина, но есть день «переро» . Отмечается 11 ноября, потому что дата напоминает сами перерошки — хрустящие палочки, покрытые шоколадом. Влюблённые в этот день дарят друг другу такие сладости, в дополнении с цветами или мягкими игрушками. Красиво оформленные наборы можно встретить не прилавках каждого магазина.Вообще в Корее праздников много, но отдыхают они мало. Отпуск всего 14 дней, больничных не существует, праздничные дни обычно 1-2 дня, даже на Новый год не размахнуться. Новый год они, кстати, отмечают по лунному календарю, а не 1 января."Дураки и дороги"

С дорогами в Корее проблем нет, как и с дураками. В этом, я считаю, и проблема. С самого детства корейцы много учатся, стремятся быть лучше и умнее остальных. Подростки учатся в школе, потом учатся в библиотеке, потом идут с ноутбуками в кафе и там тоже учатся. Именно из-за такого напряжения очень часто встречаются случаи суицида. Родители вкладывают в образование детей очень много денег, забывая, что детство проходит.Но самая большая проблема Кореи — загрязнение воздуха: уровень мелкой пыли очень высок. Раньше люди ходили в масках, но сейчас поняли, что и они не спасают. Эта проблема никак не может решиться, к сожалению.



Рождение ребенка в Корее

Когда я родила дочку, ее сразу уложили на меня, и больше мы не расставались. В Корее не принято забирать ребёнка после родов, чтобы женщина восстановилась. На декрет даётся всего 3 месяца, в отличии от наших 3х лет. Кормление грудью здесь не в почёте. Считается, что маме нужно больше следить за собой, отдыхать, поэтому многие почти с самого рождения отдают детей в ясли. В детских садах ребёнку позволяют все. Если малыш хочет взять домой какую-то вещь, ему разрешат, но попросят маму вернуть на следующий день. В саду детей учат есть самостоятельно, ходить на горшок, чистить зубы после еды и все то, чем у нас занимаются мамы. Образованием и поделками родители тоже не обременены. Все лежит на плечах образовательного учреждения.Многие говорят, что корейцы не бьют своих детей, это, к сожалению, неправда. На улицах все родители примерные и спокойные, а дома все иначе. Очень много здесь случаев домашнего насилия, вплоть до смертельного исхода. Хотя сейчас предпринимаются попытки ужесточить закон, и это хорошо.

Разрушение стереотипов

Когда я ещё не приехала в Корею, мне говорили, что тут тепло, можно зимнюю одежду не покупать. Но это было жестоким обманом. Зимой здесь очень холодно. Ветра ледяные, а снега катастрофически мало. Из-за того что корейцы не носят шапки и зимнюю обувь, может показаться что они закалённые. Это тоже не так. Вместо зимних ботинок они используют стельки с подогревом, в карманах носят специальные пакетики, которые становятся горячими, если помять. Под куртку надевают ещё тонкую пуховую курточку или жилетку. А сами пуховики очень длинные и тёплые.Ещё, из рассказов как бы знающих людей, я считала корейский язык грубым, как бы «лающим». Оказалось он очень мелодичный и красивый.Или вот: «на корейцев нельзя долго смотреть» — засудить могут. Иностранцам можно. Они вообще многое нам позволяют, потому что понимают, что мы не знаем всей их культуры. Иногда между собой они могут употребить выражение «ты что, иностранец?», если человек поступил как-то неправильно. Это считается обидным, вроде нашего «ты что, дурак?».Я думала Корея — это страна, где каждый занят собой, много суеты и людского холода. Но по факту это очень уютное государство, где любят дарить друг другу комплименты, вкусно кушать и выпивать по пятницам с друзьями.БабушкиЧто общего между Россией и Кореей, так это бабушки. В обеих странах старушки собираться на лавочках во дворах, в беседках и общаются весь день напролёт. Они могут поворчать на молодёжь, угостить детей, припрятанной в кармане конфеткой или просто без зазрения совести разглядывать тебя с ног до головы. Старушек все уважают, никто с ними не спорит, ведь они прожили много лет и заслужили доброго к себе отношения. Наши бабушки все с фиолетовыми волосами, а корейские — с завивкой на короткий волос, вот и вся разница.

Что восхищает

Я восхищаюсь народом этой страны. Это тот случай, когда объединившись, люди подняли свою страну с колен и вывели на очень высокий уровень. Корейцы — настоящие патриоты, это заслуживает уважения.Чему научила жизнь в другой стране

В Корее я научилась жить расслабленно. Меня не тяготит мысль, что нет своего жилья. Тут все живут на съемных квартирах — это выгоднее даже. Это самая безопасная страна, здесь можно спокойно гулять ночью, оставить коляску на улице и ее не украдут. И мне действительно хочется сделать что-то хорошее для развития этой страны, для будущего наших детей, а не только для своего ребёнка. Так здесь и живут.

Источник: Открытая Россия

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