Ученые раскрыли секрет увеличения жизни в пять раз

Команда ученых из разных стран мира разгадала секрет продления жизни в пять раз. Методика заключается в генетических изменениях в организме.

На вопрос о том, как увеличить продолжительность жизни человека, наука пытается дать ответ на протяжение многих веков. Однако только сейчас, похоже, найдено решение касательно существующей проблемы. Группа ученых, представляющая научно-исследовательские институты разных стран, считает, что секрет долголетия заключается в генетике. Изучив червей вида Caenorhabditis elegans, биологи обнаружили у них пару сигнальных путей, связанных с инсулином и мишенью рапамицина (TOR). Происходящие изменения первого пути способны продлить жизнь животного на 100 процентов, а второй сигнальный путь добавляет 30 процентов к сроку жизни. Главным же открытием стал тот факт, что модификация обоих путей увеличивает указанный результат почти в пять раз. Это объясняется митохондриальным стрессом и реакцией на него, что и способствует увеличению срока жизни.

Старение исследователи считают результатом действия не отдельно взятого гена, а сети сигнальных путей, взаимодействующих друг с другом. Именно поэтому найти ключевую часть ДНК, отвечающую за продолжительную жизнь, не удалось. У всех млекопитающих, в числе которых и человек, мишенью рапамицина является определенная молекула, с которой способен связываться этот иммунодепрессант. В ее задачу входит регуляция роста и выживания клеток, а при дезактивации последней клеточный цикл останавливается.

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