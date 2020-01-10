В РФ запатентовали собственный экземпляр Lotus Seven

Сегодня стало известно о регистрации в РФ копии Lotus Seven.
Об этом стало известно благодаря опубликованным снимкам автомобиля в базе ФИПС. Выполнить уникальный экземпляр смог частный специалист Зангиев Роберт Константинович, которому удалось справиться с поставленной работой в минимальные сроки. Основные узлы удалось выточить и сварить из прочного металла, однако некоторые части кузова все имеют основу из стеклопластика.
Что касается коробки передач и двигателя, то автор работы не стал привлекать запчасти от иномарок, выбрав двигатель и трансмиссию от отечественного внедорожника «Ника». Известно, что для выполнения проекта создателю потребовалось порядка 8 лет, а также серьезные вложения в размере 250 тысяч рублей.
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