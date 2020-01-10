Лысенков: «Сам себе режиссер» не стали переформатировать, а просто решили закрыть

Легендарному телешоу «Сам себе режиссер» пришло время либо закрываться, либо переформатироваться, и канал выбрал последний вариант, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий передачи Алексей Лысенков.

Холдинг ВГТРК принял решение закрыть передачу «Сам себе режиссер», выходившую в эфир 28 лет. Об этом в пятницу в своих соцсетях сообщил сам Лысенков, добавив, что «понимает это решение».

«Пришло ее время. Ее надо было либо закрывать, либо переформатировать. Канал принял решение закрыть», – сказал Лысенков.

Холдинг ВГТРК также приостановил съемки программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама». Последний раз эти передачи выходили в эфир 29 декабря, «Сам себе режиссер» – в ночь на 22 декабря.

У всех трех телепередач не самые высокие рейтинги даже в рамках своего канала – у шоу Лысенкова самый высокий показатель за 2019 год был в марте, тогда «Сам себе режиссер» набрал 0,5%. Для сравнения – десятку лучших передач канала «Россия 1» за ту неделю замыкала передача «60 минут» с рейтингом 3,3%.

Ранее телеведущий высказывался на тему того, почему «Сам себе режиссер» все еще «держится», особенно на фоне развития Youtube. По его словам, для многих людей просмотр передачи стал уже некой традицией – многие каждое утро или даже ночь вставали ради нее. «Не потому, что передача хорошая или плохая – она просто уже как часть жизни», – говорил Лысенков в сентябре 2016 года.

Телепередача «Сам себе режиссер» впервые появилась на экранах в январе 1992 года на телеканале РТР (Сейчас «Россия 1»). Она базировалась на смешных видеороликах, снятых самими телезрителями.

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