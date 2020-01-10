Марк Цукерберг рассказал о появлении новой социальной сети к 2030 году

Марк Цукерберг пояснил о глобальных изменениях, которые случатся в мире к 2030 году. Предприниматель в публикации на Facebook «напророчил» появление новой социальной сети.

Как объяснил бизнесмен, раньше он каждый год ставил перед собой личную цель, а теперь принял решение спрогнозировать, что ожидает людей в этом десятилетии. Цукерберг назвал 5 трансформаций общества, изначально отметив смену поколений. По его словам, сейчас все больше миллениалов имеют право голосовать, в связи с чем основатель соцсети надеется, что благодаря этому молодежь сможет влиять на решение важных вопросов. Речь идет о стоимости образования, здравоохранения и об изменении климата. Программист также пояснил о появлении нового веб-сайта с небольшими группами людей, которые смогут близко общаться. Как отмечает IT-специалист, в мире многим не хватает этой возможности.

Цукерберг считает, возникновение новых технологий принесет пользу малому бизнесу. Кроме этого, к 2030 году смартфоны так и останутся лидирующей инновационной платформой, но пользователи чаще станут прибегать к гаджетам дополненной и виртуальной реальности, которые сблизят людей за счет эффекта присутствия.

Как отметил миллиардер, в будущем должны претерпеть изменения методы регулирования цифровых сообществ. Для этого предприятия обязаны предоставлять способы самостоятельного управления.

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