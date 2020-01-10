Новый прототип Subaru Levorg STI Sport представлен в Токио

В рамках проводимого автосалона в Токио прошла официальная премьера концепта Subaru Levorg Prototype STI Sport.

Данный автомобиль выполнен на платформе Subaru Global Platform (SGP). Кроме того, новая модель получила 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбиной. Главной особенностью показанного прототипа стали электроуправляемые амортизаторы с регулятором уровня жесткости. Вместе с тем годом ранее на аналогичном автосалоне уже демонстрировали кроссовер, имеющий схожий дизайн.

За основу по внешнему виду взяли ранее показанный концепт Viziv Tourer, который впервые вышел на публику в 2018 году. Пока разработчики не раскрывают всех секретов и не называют сроков появления серийного экземпляра Subaru Levorg Prototype STI Sport.

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