Новый прототип Subaru Levorg STI Sport представлен в Токио

10.01.2020, 18:30, Новости дня

В рамках проводимого автосалона в Токио прошла официальная премьера концепта Subaru Levorg Prototype STI Sport.

Данный автомобиль выполнен на платформе Subaru Global Platform (SGP). Кроме того, новая модель получила 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбиной. Главной особенностью показанного прототипа стали электроуправляемые амортизаторы с регулятором уровня жесткости. Вместе с тем годом ранее на аналогичном автосалоне уже демонстрировали кроссовер, имеющий схожий дизайн.

За основу по внешнему виду взяли ранее показанный концепт Viziv Tourer, который впервые вышел на публику в 2018 году. Пока разработчики не раскрывают всех секретов и не называют сроков появления серийного экземпляра Subaru Levorg Prototype STI Sport.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: С развитием современных технологий даже слабые страны вроде Ирана могут сделать цену победы в потенциальной войне слишком высокой даже для «могущественной глобальной сверхдержавы», пишет в The New York Times Фархад Манджу. Журналист подчёркивает, что в таких условиях война изначально является провальной опцией и её нужно избегать всеми силами. Reuters «Давайте не будем ввязываться в очередную […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика