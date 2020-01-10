НАТО поверило данным СМИ об уничтожении украинского самолета иранской ракетой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит оснований не верить СМИ, утверждающим о ракетном ударе Ирана по Boeing 737 украинской авиакомпании.
«Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой», – сказал Столтенберг на экстренной встрече Совета ЕС, передает ТАСС.
Ранее в пятницу на том же заседании о возможной вине Ирана за крушение самолета заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
На Западе заявляют, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными. В Москве заявляют, что на данный момент заявлять об ответственности Ирана за инцидент нет оснований.
8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: С развитием современных технологий даже слабые страны вроде Ирана могут сделать цену победы в потенциальной войне слишком высокой даже для «могущественной глобальной сверхдержавы», пишет в The New York Times Фархад Манджу. Журналист подчёркивает, что в таких условиях война изначально является провальной опцией и её нужно избегать всеми силами. Reuters «Давайте не будем ввязываться в очередную […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В «Витязе» прокомментировали слова американского хоккеиста о проститутках за счет клуба / 26 ноября
- Джонсон не увидел причин оплакивать Сулеймани / 5 января
- Су-57 провел стрельбы из нового вооружения в Сирии / 24 декабря
- «Палай». Kazka презентовала песню. Аудио / 29 ноября
- Боярский ответил лидеру группы «Ногу свело!» про «деградацию» русских / 7 декабря
- Путин сказал, за счет чего следует развивать Вооруженные силы России / 24 декабря
- В «Гисметео» сказали, когда москвичам ждать «зимней сказки» / 9 декабря
- РПЦЗ призвала раскольников в Черногории к покаянию / 28 декабря