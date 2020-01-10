Ученые доказали позитивное влияние музыки на результат тренировок

Австралийские исследователи доказали позитивное влияние музыки в ходе спортивных тренировок. Соответствующее исследование проводилось сотрудниками University of Southern Queensland.

По мнению специалистов, влияние музыки в ходе выполнения упражнений можно сравнить с естественным активатором. Наблюдения за различными аспектами состояния почти 3,6 тысячи человек позволили им прийти к такому выводу. Оценивалось, каким образом личность реагирует на музыку в плане физиологии и психологии, а также как это сказывается на её достижениях в процессе занятий. Ритмичные звуки способны мотивировать человека на выполнение поставленных перед ним задач. Эмоциональный настрой при музыкальном сопровождении позволяет открывать новые источники энергии, дарит позитивное настроение и увеличивает производительность.

Большее потребление кислорода обеспечивает уменьшение необходимых усилий. Кроме того, бодрые мелодии отвлекают от мыслей о трудности выполняемых движений, а сами занятия превращаются в радость.

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