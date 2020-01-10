В Беларуси вынесли еще два смертных приговора – за жестокое убийство учительницы осудили двух братьев

Могилевский областной суд вынес смертный приговор двум жителям Черикова – 21-летнему Илье и 19-летнему Станиславу Костевым за жестокое убийство местной учительницы Натальи Кострицы. Резонансное дело находилось под контролем президента страны Лукашенко. На смертном приговоре настаивала гособвинитель Юлия Бокая, рассказывает белорусская служба Радио Свобода.

В апреле 2019 года в доме на окраине райцентра Чериков после пожара было обнаружено тело 47-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Убитой оказалась местная учительница-дефектолог Наталья Кострица. Вскоре задержали ее соседей, братьев Костевых.

По данным следствия, отношения между братьями и убитой были неприязненные. На допросе они говорили, что учительница Наталья Кострица сообщила в милицию, что их сестра не выполняет должным образом родительские обязанности в отношении малолетних детей. За это семью поставили на профилактический учет, признав, что она в социально опасном положении. Об этом братья вспомнили 10 апреля, когда вместе выпивали, и пошли разбираться. Наталья Кострица пустила их в дом. Братья начали ее бить, а после продолжительного избиения взяли ножи и нанесли ими более 130 ударов в различные части тела. Смерть учительницы наступила от геморрагического шока. Дом потерпевшей они подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Обвиняемые признали свою вину. В последнем слове они раскаялись в совершенном преступлении и попросили прощения у родных убитой.

«Дайте нам шанс жить и стать хоть когда-нибудь полноправными гражданами. Мы не хотим потерять нить, которая связывает нас со свободой», – цитирует Станислава Костева белорусская служба Радио Свобода.

Кроме убийства, Костевых обвинили в краже и уничтожении имущества в особо крупном размере.

После оглашения приговора мать убитой учительницы заявила журналистам, что довольна им, но никогда не простит убийц дочери. «Они убивали ее всю ночь. Убитой перерезали горло и жалели, что не успели тело утопить. Таким нет места на земле», – сказала она.

Люди в зале суда приветствовали приговор аплодисментами. Обвиняемые его восприняли спокойно. В течение 10 дней они могут его обжаловать.

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