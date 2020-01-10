Власти Казахстана: самолет Bek Air разбился под Алматы из-за обледенения

10.01.2020, 18:20, Новости дня

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр назвал основную версию крушения самолета Bek Air под Алматы: обледенение крыльев лайнера, передает Tengrinews.kz. Самолет разбился утром 27 декабря вскоре после вылета из аэропорта Алматы, погибли 12 человек.

«Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток, – заявил Скляр. – С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна». 

Скляр подчеркнул, что перед вылетом лайнер обработали специальной противообледенительной жидкостью лишь частично: только стабилизатор, а крылья не обрабатывались.

 

Сразу после взлета самолет неожиданно потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов у села Гульдала. Следователи изначально заявляли, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность. В МВД Казахстана также называли среди возможных версий ошибку в работе навигационных служб.

 

 



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