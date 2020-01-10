Скандалы: Массовое заболевание детей – не помеха работе детсада?

Руководство смоленского детского сада «Незабудка» не заметило вспышку вирусной эпидемии среди детей и продолжило работать после новогодних праздников как ни в чем не бывало

Перед Новым годом сразу у нескольких воспитанников сада«Незабудка» поднялась температура,а также появились симптомы ротавирусной инфекции. Мамы в родительском чате только успевали делиться напастями: у одних детей был кашель и насморк, у других — рвота и расстройство желудка. Как минимум семеро малышей получили схожую инфекцию. А сотрудники детского учреждения просто отправились на новогодние каникулы, а при огласке заведующая попыталась замять скандал.

По свидетельству родителей, после возмущения работники детсада «резко 6 января все прибежали на работу и стали мыть помещение. Этого мы долго не могли добиться, чтобы просто сделали уборку». Сейчас, по некоторым данным, детсад проверяет некая «комиссия», однако официальных заявлений пока нет.

Информация о массовом заболевании просочилась в местную прессу, и тут же в городе нашлась аналогичная история. «Точно такая же ситуация прям под Новый год у нас была в саду номер 24. Вся группа ушла на больничный и утренник перенесли на январь. Но, к сожалению, детей лечили дома, и в инфекцию никто не обращался, поэтому заведующая приняла меры по чистке группы по просьбам родителей и воспитателей. А так как официальной бумаги нет, на карантин группу не закрыли», — написала в комментариях к статье она из читательниц.

Эксперты отмечают, что вирусные инфекции в условиях аномально теплой зимы получили массовое распространение по всей территории России. Настоящая эпидемия кори бушует в Якутии. Более полусотни инфицированных местных жителей, среди которых почти треть– дети. По этой причине в столице региона отменили все массовые новогодние торжества. А школьники без прививок были принудительно отправлены на каникулы раньше срока. Под контроль эпидемиологов были взяты все, кто взаимодействовал с больными.

Помимо кори острая ситуация остается и с пневмонией, ОРВИ, дизентерией, рота- и норовирусами. Медработники предупреждают, что вирусы требуют профессионального лечения, только тогда можно избежать тяжелого развития болезни и серьезных последствий. Вирусы и инфекции в основном передаются контактно-бытовым путем, поэтому крайне важно не только обеспечить регулярную санобработку помещений, но и соблюдать личную гигиену, стараться сократить нахождение в местах скопления людей и носить защитную маску.Вероятность подхватить вирусы сохраняется во многих регионах до сих пор.

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