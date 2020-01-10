Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, информирует пресс-служба главы государства.

Об этом информирует РИА «Новости».

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