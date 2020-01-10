В Сети появились первые рендеры новой Skoda Octavia RS

Чешский автомобильный бренд Skoda намерен в наступившем году выпустить новые модификации популярной модели Skoda Octavia.

Особый интерес у разработчиков вызывает «заряженная» модификация Octavia RS. В сети показали рендерные изображения автомобиля, который все еще скрыт разработчиками. Предполагается, что клиентам также будет предложена модификация универсала с максимальной проходимостью и спортивным характером.

Разработчики могут применить затемненную головную оптику, соответствующую по стилю головную оптику, а также новый логотип марки. Что касается технических характеристик новой модели, то пока они совершенно не раскрываются и будут объявлены ближе к дате официальной презентации автомобилей.

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