Назван способ борьбы с болезнью Стивена Хокинга

Биологи из США предложили новый способ, который поможет в борьбе с болезнью Стивена Хокинга. В рамках эксперимента способ уже испытали.

Известно, что болезнь Стивена Хокинга является неизлечимой сегодня. Последствия заболевания являются крайне неутешительными, поэтому специалисты постоянно работают над поисками методов его лечения. Для этого эксперты регулярно проводят исследования и эксперименты. Недавно стало известно, что американские ученые достигли определенных успехов в данном вопросе. Биологи разработали уникальную генную терапию, которая в рамках эксперимента с лабораторными мышами защитила их от бокового амиотрофического склероза.

Исследователи также считают, что успешные испытания терапии свидетельствуют о том, что этот метод в будущем можно будет применять и для лечения других нейродегенеративных заболеваний.

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