Opel представил обновлённую модель Insignia

Компания Opel официально представила обновленную легендарную модель Opel Insignia.

Премьера состоялась в Брюсселе, где участникам мероприятия озвучили все достоинства автомобиля, а также главную особенность – улученный силовой агрегат. В частности, инженерами внедрен в Insignia улучшенный 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, мощность которого составляет 200 л.с. Кроме того, новинка приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Также покупателям предложат усовершенствованную версию GSi, которая отличается улучшенным мотором с мощностью 230 л.с. Несмотря на увеличенную производительность, новая модель способна потреблять на 18% меньше топлива, чем в прошлом поколении автомобиля.

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