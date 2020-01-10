Opel представил обновлённую модель Insignia

10.01.2020, 18:14, Новости дня

Компания Opel официально представила обновленную легендарную модель Opel Insignia.

Премьера состоялась в Брюсселе, где участникам мероприятия озвучили все достоинства автомобиля, а также главную особенность – улученный силовой агрегат. В частности, инженерами внедрен в Insignia улучшенный 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, мощность которого составляет 200 л.с. Кроме того, новинка приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Также покупателям предложат усовершенствованную версию GSi, которая отличается улучшенным мотором с мощностью 230 л.с. Несмотря на  увеличенную производительность, новая модель способна потреблять на 18% меньше топлива, чем в прошлом поколении автомобиля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представитель ЕС примет участие в заседании комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора Государственного бюро расследований Украины, сообщает 10 января пресс-служба ГБР. И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова встретилась с представителями консультативной миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) во главе с Антти Хартикайненом, дипломатами представительства Европейского союза в Украине […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика