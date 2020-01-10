Умер манул — символ Московского зоопарка

Манул из Московского зоопарка умер в возрасте 10 лет. На протяжении года животное боролось с опухолью, которая стала причиной его смерти, сообщили в зоосаде.
«Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее, терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Все это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей», – говорится в сообщении на сайте зоопарка. В зоосаде отметили, что 10 лет – достаточно солидный возраст для манула.
«В природе манулы редко живут дольше 5 лет, в зоопарках, при надлежащих условиях содержания и квалифицированном уходе, этот показатель несколько увеличивается. И все же к числу долгожителей манула отнести никак нельзя», – уточняется в сообщении.
При этом у этого вида крайне слабый иммунитет. Манулы часто страдают кошачьим иммунодефицитом, из-за чего они крайне восприимчивы ко всем инфекциям и вирусам.
«Наш манул был одним из знаковых обитателей зоопарка: за его жизнью следило множество людей. Все они переживали и справлялись о здоровье кота с тех пор, как он переехал из своего вольера на ветпункт. Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым», – добавили в зоопарке.
В прошлом году у манула обнаружили злокачественную опухоль слизистой носа, животное перевели в ветпункт, где манул находился под круглосуточным надзором специалистов.
В феврале прошлого года манул был выбран символом Московского зоопарка.
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