Курс доллара опустился до минимума мая 2018 года

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с 22 мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.
По данным на 18.29 мск, курс доллара опустился на 0,66%, до 60,89 рублей к уровню закрытия предыдущей сессии, информирует ТАСС.
Ранее курс доллара был ниже 61 рубля 22 мая 2018 года.
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Последнее: Окраины нашей галактики можно смело назвать «звездным домом престарелых», из-за того что там находятся в основном древнейшие звезды. Однако недавнее открытие астрономов поразила научный мир находкой там группы молодых звезд. Открытие сделано благодаря спутнику «Гея» Европейского космического агентства. Звездное скопление очень небольшое, насчитывает в себе менее 1000 звезд, но оно имеет колоссальное значения для понимания […]
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