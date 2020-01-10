Курс доллара опустился до минимума мая 2018 года

10.01.2020, 18:12, Новости дня

Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с 22 мая 2018 года, следует из данных Московской биржи.

По данным на 18.29 мск, курс доллара опустился на 0,66%, до 60,89 рублей к уровню закрытия предыдущей сессии, информирует ТАСС.

Ранее курс доллара был ниже 61 рубля 22 мая 2018 года.



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