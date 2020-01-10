Матиос заявил, что Чумак слабо разбирается «даже в процессуальном порядке объявления подозрения»

Бывший главный военный прокурор Украины, а ныне просто заместитель генерального прокурора Виктор Чумак мало разбирается в прокурорской работе. Об этом экс-главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил «Цензор.НЕТ» в интервью, которое было опубликовано 9 января.

Матиоса спросили, делиться ли он с Чумаком опытом.

«Опытом можно делиться, если обращаются. Но каким опытом я могу поделиться с человеком, который всю жизнь не имел отношения к следствию и прокурорской работы и мало понимает даже в процессуальном порядке объявления подозрения? Наши мировоззренческие и профессиональные видения точно разные. И это не исправить советом, учиться надо было раньше», – ответил Матиос.

По его словам, «где-то в наблюдательном совете» Чумаку было бы «теплее».

«Прочитал, что Виктор Чумак был призван на военную службу и подписал военный контракт. Вот скажите, для чего, если он знал, что контракт будет прекращен вследствие ликвидации Генпрокуратуры и начала работы Офиса со 2 января 2020-го? Очевидно, что для перерасчета заново своей уже генеральской, а не гражданской пенсии или для чего? Не знаю, спросите его. Если это правда, то приоритеты Чумак своим поступком определил», – считает Матиос.

Он отметил, что «в армии со стороны командира для подчиненных действует один принцип – делай, как я».

«Если подчиненные будут выполнять свой долг с таким же качеством, как мой преемник, конец такой армии, да и букве закона конец. Вот так я вижу и нынешнюю ситуацию военных преступлений. Это печально но небо (как говорит Чумак) на землю не упало. Это правда. Не упало. Просто государство и армия перед угрозами, которые никуда не делись, благодаря такому «государственному» подходу стали гораздо слабее. И такая, или от неумения или, наоборот, слабость нашей государственности в военно-правоохранительном сегменте имеет правовую квалификацию и конкретные фамилии, которые для всех не секрет сейчас. Убежден, что и не станут», – подчеркнул Матиос.

Матиос был главным военным прокурором Украины с августа 2014 года. Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил его 2 сентября 2019 года. Вместо Матиоса 11 сентября назначили Чумака.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете «Голос України», а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. Закон предусматривает упразднение военных прокуратур и отменяет должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

4 января 2020 года стало известно, что Рябошапка уволил Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора со 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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