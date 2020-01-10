Музыкант Jah Khalib: Monatik для меня Джастин Тимберлейк или Фаррелл

Музыкант Jah Khalib заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона сравнил украинского певца Monatik с музыкантом и актером Джастином Тимберлейком, а также с другим (или другой) музыкантом по фамилии Фаррелл.

«Monatik – это не рэп. Для меня это больше фанк, поп, соул. Он для меня Джастин Тимберлейк или Фаррелл, и, я думаю, он это прекрасно знает. А новый рэп сейчас – это молодые пацаны, просто беспредельные, сумасшедшие», – сказал Jah Khalib.

По его словам, «сейчас рэперы соединили в себе принципы поведения и музыки рок-звезд».

«Рэп сейчас в основном об одном: о девчонках, тачках, бабках. Если раньше у того же Dr. Dre рэп был о том, как тяжело быть черным, как тяжело быть гангстером, о ноше, которая взвалилась на наши плечи, то сейчас читают: как круто, что я гангстер и у меня есть ствол. Немного поменялась идеология. Что такое рэп, как и что такое любовь, непонятно. Для меня рэп – это музыка протеста», – заявил музыкант.

На вопрос «рэп – когда беда у человека?» Jah Khalib ответил: «Ну, реально!»

«С другой стороны, немного консервативно, по-стариковски говорить: «А, это новое, это не рэп». Это рэп, просто в новой форме, новая ментальность», – считает он.

Музыкант Jah Khalib: В Москве я увидел что-то фальшивое. Плюс там невероятно хитрые девушки. Я переехал в Киев. Читайте полную версию интервью

Jah Khalib (настоящее имя – Бахтияр Мамедов) родился в 1993 году в Алматы (Казахстан) в семье азербайджанца и казашки. С детства увлекался рэпом. Учился в музыкальной школе по классу саксофона и в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на факультете музыковедения и менеджмента (не окончил ее).

Вначале работал в качестве битмейкера и саунд-продюсера со многими казахстанскими рэперами, а в 2014 году начал выпускать собственные треки, среди самых известных – «Лейла», «Медина», «Созвездие ангела», «Если че, я Баха», «Мамасита» и другие. Jah Khalib выпустил три сольных альбома – «Если че, я Баха» (2016), «E.G.O.» (2018) и «Выход в свет» (2019).

Музыкант сейчас живет в Киеве. Он записал несколько треков с украинскими исполнителями – «Кохаю» с Джамалой и «По льду» с Maruv.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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