Москва и Анкара договорились о режиме прекращения огня в сирийском Идлибе

10.01.2020, 18:05, Новости дня

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, заявили в турецком военном ведомстве.

Перемирие, согласно этой договоренности, вводится с 00.01 воскресенья по местному времени, добавили в минобороны, передает РИА «Новости».

С 9 января в идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня в соответствии с договоренностями с турецкой стороной.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин совершил визит в Сирию, где встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.



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