Медики: Соки и лимонад приводят к потере памяти

Медики назвали самые опасные напитки для функционирования мозга. По их словам, фруктовые соки и лимонад приводят к потере памяти из-за высокого содержания в них сахара и глюкозы.

Как утверждают специалисты, даже квас очень опасен для человеческого здоровья, представляя собой огромную угрозу для нормальной работы нейронов центрального отдела нервной системы. При частом употреблении подобных напитков может пострадать ответственная за память часть коры больших полушарий. Проблемы с запоминанием являются первыми симптомами болезни Альцгеймера. Также медики отметили супы и бульоны, где много соли и жира, способствующих возникновению атеросклероза. Кроме этого, такая еда в разы увеличивает риск появления инсульта.

Кофе, чай и другие напитки с содержанием кофеина могут обострить стресс и спровоцировать непоправимые последствия для мозга. При злоупотреблении увеличивается уровень инсулина и кортизола, что ухудшает самочувствие.

Энергетические напитки известны своим содержанием большого количества сахара и кофеина, а это опасно гипертонией, увеличением риска развития психоневротических проблем и инсульта. Алкоголь влияет на способность обдумывать свои действия и запоминать, а также контролировать эмоции и ориентироваться в пространстве.

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