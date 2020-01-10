Мнение: Год с победы начался

10.01.2020, 18:01, Разное

Обещал главный в застегнутом пальто перед курантами праздник победы. И он пришел.

Пока в виде перформанса «выход из окружения». Но время еще есть. Победа наступит. Она всегда начинается с поражения.

Пропахшие пороховым запахом взорванных петард, взъерошные праздниками новостные ленты выдохнули сообщением о региональной российской авиакомпании «ИрАэро». Она словно попала в засаду, а потом во вражеское окружение с путинским детищем — самолетом «Сухой-Суперджет-100».

«ИрАэро» несет потери. Из девяти "Сухих" исправны только пять. А один из нелетающей четверки используется в авиационном медсанбате как донор запчастей. Это прямо расчлененка какая-то вместе с трансплантацией.

Ну и, натурально, окруженные авиаторы шлют проклятия тем, кто загнал их в окружение, – командованию, производителю «Сухой – Суперджет». Требуют 2 млрд рублей. Черта с два получат, мы думаем.

Да и что расстраиваться? Потери – меньше 20% парка авиакомпании (всего у нее 24 самолета). Пять «Сухих» на крыле! Не все так плохо. Летать можно. На запчасти еще 3 целых лайнера есть! Разбирай, вставляй, и летай на радость людям. Спасибо новогоднему деду в пальто за победу.

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Источник: СерпомПо



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