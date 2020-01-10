«Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей». Источник «Цензор.НЕТ» в межведомственной комиссии — о зачистке места крушения «Боинга»

Фрагменты Boeing 737 на месте крушения в Иране сгребли бульдозером и сбросили без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам придется извлекать их и выкладывать остатки корпуса. Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, это существенно осложнит расследование, потому что сохранность деталей, важных для понимания ситуации, будет нарушена.

«Второй день находимся на месте катастрофы. Одна группа выехала в центр управления воздушным движением Ирана, чтобы получить наконец доступ к записи работы радиолокаторов. Вторая группа находится на площадке сбора обломков самолета. Заинтересован ли Иран в качественном расследовании? Не ясно. Детали самолета продолжают сгребать бульдозером и доставлять на площадку сбора. На месте катастрофы находится толпа разных людей в форме и без формы, сотни людей собирают и уносят фрагменты самолета, такое нельзя контролировать. Бульдозер сбрасывает фрагменты без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам надо извлекать детали и выкладывать остатки корпуса. При сгребании бульдозером невозможно обеспечить сохранность деталей, важных для понимания ситуации. Было бы логично сфотографировать место падения, идентифицировать часть фрагментов, постепенно их аккуратно выносить и выкладывать. Как доказать, например, характер взрыва, если на фрагментах корпуса уже сейчас могут быть нанесены новые повреждения бульдозером? Иранцы грамотные образованные люди, они не могут это не понимать», — рассказал член межведомственной комиссии.

Собеседник издания отметил, что украинским специалистам до сих пор не предоставили фрагменты носовой части лайнера и кабины пилотов, нет также пассажирских кресел.

«Мы не понимаем, нам не показывают кабину, потому что изучают что-то сами, или потому что она полностью уничтожена взрывом? На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран — о технических причинах происшествия», — сказал источник.

Ранее было опубликовано видео, на котором виден возможный удар ракеты по «Боингу». Его опубликовал иранский активист Нариман Гариб. Он утверждает, что ролик ему прислал источник. Расследователи из Bellingcat выяснили примерное место, откуда велась съемка, и оно совпадает с траекторией полета самолета.

Boeing 737 разбился 8 января в Иране. На борту находились 176 человек, все они погибли. Власти Ирана назвали причиной крушения возгорание двигателя лайнера.

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Последнее: Фрагменты Boeing 737 на месте крушения в Иране сгребли бульдозером и сбросили без всякого порядка на свалку деталей, из которой экспертам придется извлекать их и выкладывать остатки корпуса. Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, это существенно осложнит расследование, потому что сохранность деталей, важных для понимания ситуации, будет нарушена. «Второй день находимся […]