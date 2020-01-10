Автоновости: Посмотрите, как Kia Seltos для России царапали и «убивали» на полигоне (видео)

Российский офис Kia опубликовал видеоролик, рассказывающий об испытаниях предсерийных образцов кроссовера Seltos. Будущую новинку российского рынка испытывали на готовность к встрече с суровыми условиями нашей страны.

Местом для испытаний вседорожника стал полигон НАМИ в Дмитровской области – один из самых крупных тестовых автополигонов в Европе. Официально заявлено, что Kia Seltos проехали по дорогам полигона 50 тысяч километров. Особо в Kia отметили, что все они пришлись на "жесткие условия", что стало эквивалентом 150-тысячного пробега в повседневных условиях эксплуатации.

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Вседорожники испытывали четырьмя основными типами дорог, наиболее часто встречающимися в обыденной жизни. Упоминаются, к примеру, городской трафик, дороги без твердого покрытия (грунтовки и "зимники") и скоростные дороги, по которым Seltos путешествовал с разными скоростями и нагрузками.

Кроме того, вседорожник тестировали на сопротивляемость коррозии в специальной камере, которая позволяет создавать солевой туман, перепады температур и разные уровни влажности воздуха – до 97%.

По завершении цикла испытаний тестовые экземпляры Seltos полностью разобрали и подвергли компоненты дополнительной проверке на "усталость". Утверждается, что на основании полученных сведений может быть скорректирована программа производства вседорожников, предназначенных для эксплуатации в России.

Дата начала продаж вседорожника пока не называется, но ОТТС Kia Seltos уже получил. В нашей стране кроссовер планируется оснащать тремя бензиновыми моторами, атмосферными и турбированными, с отдачей от 123 до 177 л.с. в паре с механикой, автоматом, вариатором либо роботом и опциональной системой полного привода.

Что касается цен, то пока известна лишь стоимость промежуточной модификации: "Селтос" с атмосферным двигателем 2,0 л MPI (150 л.с., 179 Нм), передним приводом и клиноцепным вариатором Smartstream IVT будет стоить от 1 349 900 рублей.

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Последнее: Российский офис Kia опубликовал видеоролик, рассказывающий об испытаниях предсерийных образцов кроссовера Seltos. Будущую новинку российского рынка испытывали на готовность к встрече с суровыми условиями нашей страны. Местом для испытаний вседорожника стал полигон НАМИ в Дмитровской области – один из самых крупных тестовых автополигонов в Европе. Официально заявлено, что Kia Seltos проехали по дорогам полигона 50 […]