Автоновости: Электромобили хотят «бесплатно» пустить на выделенки и платные дороги

В правительстве всерьез обсуждает меры по стимулированию рынка электрического транспорта. Сейчас он крайне невелик, но в целом ряде министерств озаботились пакетом льгот как для покупателей электрокаров, так и для компаний, которые соберутся их производить на территории России.

Среди заинтересованных ведомств называются Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг. Как отмечают "Известия", в кабинете министров обсуждают целый стратегический план стимулирования этого сегмента рынка, но мнения представителей ведомств по разным вопросам оказываются диаметрально противоположными.

Подорожал проезд по платной трассе М-11 от МКАД до Солнечногорска

Среди предложенных льгот для владельцев электромобилей – бесплатная парковка на местах, оснащенных зарядными устройствами, бесплатный проезд по платным дорогам и возможность выезда на выделенные полосы. При этом, допустим, в Минтрансе последнее не поддерживают, хотя, по данным издания, допускают вероятность дать возможность региональным властям разрешать выезд на полосы для общественного транспорта по собственной инициативе.

План-график предусматривает также организацию ряда льгот – например, субсидий и налоговых послаблений – для тех, кто занялся бы организацией производства электромобилей в России. При этом против такого "режима особого внимания" к таким производителям выступают в Минфине.

По данным "Известий", ведомство не видит необходимости в каких-либо особых субсидиях для производителей электрического транспорта, так как они вполне могут воспользоваться уже существующими льготами на общих основаниях.

Для автомобилистов установят новый большой штраф до 5 500 рублей

В пример приводятся программа субсидирования экспортоориентированных производств и льготное кредитование промышленных предприятий через Российский фонд технологического развития. Что касается льгот по налогам, то в Минфине заявляют, что и по этому параметру в бюджет страны уже заложены средства на поддержку научно-исследовательских работ, и не видят смысла выделять какие-то дополнительные бюджеты.

Минфин оказался против и бесплатного проезда электромобилей по платным дорогам: это якобы уменьшит доходы "Автотора" и приведет к необходимости финансирования из бюджета. Между тем, по данным агентства "Автостат", в данный момент в России зарегистрировано лишь 4,6 тысячи электромобилей, хотя этот сегмент рынка активно растет.

По мнению экспертов издания, главный барьер на пути развития "электрической мобильности" в нашей стране – цена покупки таких машин, и субсидировать стоило бы как раз это направление. С учетом всех платежей при ввозе электрокара в страну он дорожает на 38-40%, и государство могло бы компенсировать гражданам часть расходов на покупку электромобилей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российский офис Kia опубликовал видеоролик, рассказывающий об испытаниях предсерийных образцов кроссовера Seltos. Будущую новинку российского рынка испытывали на готовность к встрече с суровыми условиями нашей страны. Местом для испытаний вседорожника стал полигон НАМИ в Дмитровской области – один из самых крупных тестовых автополигонов в Европе. Официально заявлено, что Kia Seltos проехали по дорогам полигона 50 […]