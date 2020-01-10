Каминская показала, как Вишняков развлекает ее дочь на отдыхе

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком, сделанным во время отдыха на Бали.
На фото ее дочь Лаура запечатлена сидящей на плечах у белорусского актера Павла Вишнякова.
«У меня тоже ноги устали, но все лучшее – детям», – написала Каминская.
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У меня тоже ноги устали * , но все лучшее детям * @vishniakov_pavel_ @leonard_laura_kaminskyi *
Вишняков, как и Каминская, принимал участие в шоу «Танцы со звездами» на «1+1».
Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы «НеАнгелы».
1 июля 2019 года Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский получили развод. Дочь Лаура родилась у них 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
Каминский также находится в отпуске. Он отдыхает в Куршевеле с новой пассией.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком, сделанным во время отдыха на Бали. На фото ее дочь Лаура запечатлена сидящей на плечах у белорусского актера Павла Вишнякова. «У меня тоже ноги устали, но все лучшее – детям», – написала Каминская. Посмотреть эту публикацию в Instagram У меня тоже ноги устали * , но все лучшее детям […]
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