Ушли из семьи, чтобы заработать на ней — Fox высмеял принца Гарри с супругой за «попытку усидеть на двух стульях»

Принц Гарри и его супруга сложили с себя обязанности «старших» членов королевской семьи Великобритании и заявили о своём стремлении к «финансовой независимости». При этом, как отмечает гость Fox News, канадский публицист Марк Стайн, пара, очевидно, планирует зарабатывать на своей принадлежности к королевскому дому.

МЕГАН МАРКЛ, супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская: Прибавьте к этому попытки свыкнуться с ролью молодой матери и жены… И спасибо, что поинтересовались. Мало кто интересовался, всё ли у меня в порядке…

Вы слышали? Эта леди, Меган Маркл, живёт в обширном поместье, где заботу обо всех своих потребностях можно переложить на слуг. Но вот трагедия: недостаточно много представителей прессы спрашивают, как она поживает. Просто парад нарциссизма!

Может быть, именно поэтому британская королевская семья, по всей видимости, трещит по швам. Принц Гарри и его жена объявили, что складывают с себя обязанности «старших» членов королевской семьи. Они заявили, что планируют добиваться финансовой независимости — другими словами, разбогатеть — и часть времени проживать в Северной Америке, неясно, где именно.

Печально, что так много людей считают своим долгом следить за этой историей. По их словам, объявление «ошеломило» всю остальную семью.

ABC NEWS: Сегодня «старшие» члены королевской семьи выглядят ошеломлёнными…



(Сложили с себя обязанности. — ИноТВ) «старших» членов королевской семьи, ошеломив королеву.

…остальные члены королевской семьи были ошеломлены.

Букингемский дворец… Их это действительно ошеломило!



NBC NEWS: Это громкая история, все ошеломлены.

Принц Гарри и Меган Маркл, как сообщается, ошеломили королеву.



По сообщениям, королева ошеломлена и шокирована.



(Смех.) У нас в теленовостях словарный запас всего-то слов восемь. Так что, когда у кого-то появляется новое словечко, мы спешим поделиться им со всеми! Невероятно!

Сегодня с нами публицист и обозреватель Марк Стайн, он много знает о том, как живётся при британской монархии. Вы были ошеломлены?

МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Нет, не был. Потому что я знаю, как это бывает. Это даже… Для СМИ аргументы демократов — это факты, они получают их каждое утро в 6:00, вот почему они их используют. В случае с королевской семьёй ситуация иная: никто на самом деле не знает, что думает королева. А это значит, что им удалось переговорить с отставным заместителем младшего помощника лакея Георга III, до сих пор проживающим на дворцовой территории, и он употребил слово «ошеломлена».

По-видимому, так.

МАРК СТАЙН: Но это действительно… Вы отметили, что они заявили о своём стремлении к финансовой независимости. А ведь они только что запустили веб-сайт… Это отдельная тема, и она вызывает у меня немного странное ощущение… Лексикон, которым они пользуются, совершенно не соответствует лексикону королевской семьи. Надеюсь, я ничего не напутал: в их официальном объявлении говорится, что они будут, цитирую, «продолжать сотрудничать с Её Величеством Королевой». Это сотрудничество, как у Джона Ледженда с Келли Кларксон? У них что, в разработке проект для Netflix, по которому они «сотрудничали» с королевой?

Они говорят, что хотят быть финансово независимыми. Они запустили веб-сайт, который называется sussexroyal.com. В названии два слова, последнее означает королевскую семью, в которую Меган вошла после замужества. А Суссекс — это титул, дарованный им королевой. Так что всех это злит. Все считают, что это желание усидеть на двух стульях: и рыбку съесть, и в пруд не лезть. Свою финансовую независимость они (принц Гарри и Меган Маркл. — ИноТВ) хотят получить, зарабатывая на своей принадлежности к королевской семье.

Но им также, по-видимому, очень жаль себя.



МАРК СТАЙН: Да.

Но ведь если вы становитесь членом королевской семьи, надо бы этому радоваться? А сейчас каждый второй богатый человек на Западе, похоже, тонет в себе, как в море.

МАРК СТАЙН: Да.

Их нарциссизм делает их несчастными, нет?

МАРК СТАЙН: Думаю, по этой причине членам королевской семьи не стоит вступать в брак с представителями шоу-бизнеса. Потому что, как говорится, если вы знаменитость, с вами обращаются по-королевски. Но когда вы действительно особа королевской крови, с вами обращаются по-свински. Ведь роль второстепенного члена королевской семьи — это, по сути, самоотречение. Когда Келли Кларксон проводит какое-то мероприятие, тысячи людей приходят, чтобы посмотреть на неё. Всё внимание к ней. А когда второстепенная герцогиня из королевского дома отправляется в новозеландскую больницу, всё внимание к больным детям и к тому, как она заботится об интересах больных детей.

По-моему, принцу Гарри эта роль удавалась замечательно, даже великолепно — в годы после его возвращения из Афганистана и до женитьбы на Меган. А теперь претендентка на титул «герцогини социальной справедливости», по сути, лишила королевскую семью весьма многообещающего молодого принца!

Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.

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Последнее: Принц Гарри и его супруга сложили с себя обязанности «старших» членов королевской семьи Великобритании и заявили о своём стремлении к «финансовой независимости». При этом, как отмечает гость Fox News, канадский публицист Марк Стайн, пара, очевидно, планирует зарабатывать на своей принадлежности к королевскому дому. МЕГАН МАРКЛ, супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская: Прибавьте к этому попытки свыкнуться […]