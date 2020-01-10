Выхаживание недоношенных детей по методу «кенгуру» в скором времени попадет в рекомендации ВОЗ

Метод «кенгуру» основан на удержании новорожденного в положении «кожа к коже» со взрослым. Ранее уже было показано, что это увеличивает выживаемость недоношенных малышей в первые дни жизни в больнице

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В новом исследовании под началом Центра интервенционных наук в области охраны здоровья матери и ребенка при университете Бергена этот метод был опробован на целом сообществе в Индии. Под медицинское наблюдение попали более 8 тысяч младенцев, родившихся с низкой массой тела. Половине из них после выписки было рекомендовано выхаживание по методу «кенгуру», а остальным – стандартный домашний уход. При дальнейшем сравнении этих двух походов выяснилось, что метод «кенгуру» увеличивает вероятность выживания на 30% в течение первого месяца жизни ребенка. Исследователи не знают, вызван ли подобный эффект лучшим доступом к грудному молоку, родительским теплом, облегчающим терморегуляцию новорожденного, или просто психологической близостью. Ясно одно: метод «кенгуру» однозначно рекомендован для выхаживание недоношенных детей, и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении ВОЗ.

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