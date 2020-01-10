Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера

Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых.
Тунберг на своей странице в Twitter ретвитнула пост, где говорится, что Credit Suisse с 2016 года предоставил 57 млрд долларов компаниям, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива, нанося тем самым вред экологии.
В Twitter набрал популярность хэштег #RogerWakeUpNow (Роджер, проснись), активисты требуют, чтобы теннисист отказался сотрудничать с компанией, которая наносит вред окружающей среде.
Ранее журнал Time объявил Грету Тунберг «Человеком года».
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Последнее: Шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике швейцарского теннисиста Роджера Федерера за его контракт с банком Credit Suisse, который инвестирует средства в добычу полезных ископаемых. Тунберг на своей странице в Twitter ретвитнула пост, где говорится, что Credit Suisse с 2016 года предоставил 57 млрд долларов компаниям, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива, нанося тем самым […]
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