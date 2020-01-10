В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газу

Признаков того, что Нафтогаз хотел бы отказаться от договоренностей по газу и транзиту, на данный момент нет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Об этом информирует ТАСС.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.

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Последнее: Признаков того, что Нафтогаз хотел бы отказаться от договоренностей по газу и транзиту, на данный момент нет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом информирует ТАСС. Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и […]