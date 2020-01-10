Джиджи и Белла Хадид, Хейли Бибер и другие на страницах календаря V Magazine

Популярный американский журнал о моде V Magazine, отметивший в прошлом году свое 20-летие, представил авторский календарь на 2020 год. В откровенной съемке приняли участие самые популярные и востребованные в мире моды модели: сестры Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. А снимала их известный фотограф Зои Гроссман — она работала с десятками знаменитостей, в том числе с Николь Кидман и Ириной Шейк.

Обложку календаря украсила 24-летняя Джиджи Хадид, она же стала лицом января. Февраль — как правило, самый холодный месяц в году — достался Белле Хадид, но его она представила весьма жарко, прикрыв джинсовой курткой лишь некоторые участки тела. Карли Клосс снялась для июля, а Хейли Бибер, — чей муж Джастин Бибер накануне признался, что серьезно болен, — для ноября. Также журнал опубликовал небольшое видео, в котором слегка раскрыл процесс создания манящих черно-белых снимков.

Джиджи Хадид Белла Хадид Джиджи ХадидКалендарь может приобрести любой желающий всего за 20 долларов, но стоит поторопиться — число экземпляров ограничено. Предзаказ уже открыт на сайте журнала, и счастливчики получат свой экземпляр вместе с весенним выпуском V Magazine с Марго Робби на обложке в подарочной упаковке.

Календари на определенную тематику с участием звезд — уже своего рода традиция. С декабря прошлого года по январь текущего разные издания и бренды соревнуются в креативности и откровенности. Так, в середине декабря свой календарь представил лондонский бренд аксессуаров Chaos, в котором Кендалл Дженнер и Кара Делевинь снялись в образе пожарных. А чуть раньше мир увидел, пожалуй, самый популярный и высокохудожественный календарь — Pirelli. В этом году его темой стала история шекспировской Джульетты, и ее образ воплотили Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и многие другие.

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Последнее: Популярный американский журнал о моде V Magazine, отметивший в прошлом году свое 20-летие, представил авторский календарь на 2020 год. В откровенной съемке приняли участие самые популярные и востребованные в мире моды модели: сестры Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Карли Клосс, Лили Олдридж и другие. А снимала их известный фотограф Зои Гроссман — она работала […]