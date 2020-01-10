Джастин Тимберлейк и Джессика Бил впервые появились вместе на публике после скандала

В конце ноября прошлого года социальные сети и американские СМИ обратили пристальное внимание на видео, снятое одним из папарацци в Луизиане. Там, в одном из баров, Джастин Тимберлейк провел вечер со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Венрайт. Артист был без обручального кольца, а девушка проявляла к нему не дружескую симпатию: нежно гладила его по колену, тогда как он держал ее за руку.

В окружении Джастина домыслы о романе между ним и Алишей посчитали абсурдом. Тимберлейк полторы недели хранил молчание, но все же прокомментировал ситуацию в Instagram.

Я старался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел подать своему сыну. Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и сейчас я стараюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу,

— написал Джастин. Он также отметил, что продолжает работать над «Палмером» и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным и стоящим.

И вот на днях Джастина впервые после этого скандала увидели вместе с женой Джессикой Бил на публике (при этом надо отметить, что оба не ведут свои страницы в соцсети примерно с 20 декабря). Гости отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе заметили 37-летнюю Джессику и 38-летнего Джастина за ужином в ресторане на первом этаже. Так как в помещение папарацци не пустили, пару кадров нелучшего качества сделали соседи селебрити за другим столиком.

Они провели в ресторане более трех часов, много смеялись и явно наслаждались вечером. Он был к ней очень внимателен, постоянно обнимал. Все выглядело так, будто она все простила и они двигаются дальше,

— рассказал инсайдер, добавив, что после ужина они вышли из отеля, держа друг друга за руку.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Напомним, роман между Джессикой и Джастином начался еще в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией — Бил. Пара воспитывает 4-летнего сына Сайласа (род. 8.04.2015).

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил с сыном

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