Intel «научила» ИИ через тепловизор распознавать лица людей

10.01.2020, 17:30, Разное

Специалисты Intel «научили» искусственный интеллект (ИИ) с высокой точностью распознавать лица людей. Для этого сотрудники IT-гиганта использовали тепловизор.
Американские исследователи вместе с польскими исследователями в области высоких технологий «научили» ИИ идентифицировать человеческие лица. Подобные тепловые изображения в современном мире нередко задействуют при необходимости скрыть личность. Его используют как замену камерам RGB: так, часто устройства работают в больницах и т.д. Однако всегда существует проблема детализации для того, чтобы четко опознать те или иные особенности лиц. Сейчас же специалисты из Польши и США представили миру новую разработку, решающую этот вопрос.

Эксперты применили два типа наборов данных для тепловизорных устройств. Один был произведен посредством инфракрасной камеры и содержал 766 изображений 40 человек. Второй же вмещал в себя 4190 фотографий 30 человек. В ходе научной работы с помощью первой модели из снимков вырезались лица людей, а другая была задействована для представления картинок в векторном числовом выражении. Далее была привлечена третья модель, обученная на традиционных фотографиях, она и распознавала лица.

Результатом эксперимента стало выделение на тепловых изображениях черт и особенностей лиц, а также опознание волонтеров. Точность процесса показала успех разработки, так как составила 99,5% и 82,1% соответственно в первой и второй модели.

Благодаря разработанной технологии в ближайшем будущем можно существенно расширить функционал тепловизоров. Дальнейшие работы будут посвящены обучению искусственного интеллекта распознавать лица по изображениям, снятым под углом и с непривычного ракурса.



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Последнее: Специалисты Intel «научили» искусственный интеллект (ИИ) с высокой точностью распознавать лица людей. Для этого сотрудники IT-гиганта использовали тепловизор. Американские исследователи вместе с польскими исследователями в области высоких технологий «научили» ИИ идентифицировать человеческие лица. Подобные тепловые изображения в современном мире нередко задействуют при необходимости скрыть личность. Его используют как замену камерам RGB: так, часто устройства работают […]

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