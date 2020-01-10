Учёные назвали возраст в 38 лет естественной продолжительностью жизни человека

10.01.2020, 17:30, Разное

Ученые установили, что естественная продолжительность жизни человека составляет 38 лет. Однако ее можно продлить за счет современной медицины и комфортных условий проживания.
Сотрудники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии изучили 252 генома позвоночных животных. Результаты исследования показали, что из них 42 гена могут дать возможность установить, каков срок отведен тому или иному животному.

Оказалось, что дольше всего способен прожить гренландский кит, его организм способен проработать 268 лет. Вымершие шерстистые мамонты жили в среднем по 60 лет. Продолжительность жизни предков человека составляла 37,8 года, а для современного этот показатель, по мнению учёных, составляет 38 лет. Но его можно увеличить при помощи медицины и создания комфортных условий.

Кроме того, ЗОЖ в среднем продлевает продолжительность жизни у женщин на 10 лет, а у мужчин — на 7 лет. При этом старение организма происходит медленно и на фоне этого не развиваются болезни сердца или диабет. Однако для этого необходимо отказаться от вредных привычек, проявлять ежедневную активность и правильно питаться.



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