У смартфона Samsung Galaxy A51 может появиться 5G-версия

Samsung в конце прошлого года презентовал новый смартфон Galaxy A51, особенностью которого стала современная операционная система Android 10.

Вместе с тем в скором времени в продажу может поступить новая модификация данного аппарата. К настоящему времени указано, что устройство проходит под кодовым обозначением SM-A516N. Достоинством техники значится то, что здесь применят продвинутый модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения.

В свою очередь, эксперты пока не уверены в том, что данное улучшение будет свойственно именно модели Galaxy A51 Данный смартфон получил достаточно высокий спрос на мировом рынке благодаря своему дизайну и продвинутым параметрам производительности.

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