США отказались обсуждать вывод войск с Ираком

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, сообщил Госдепартамент.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».
президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.
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