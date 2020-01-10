США отказались обсуждать вывод войск с Ираком

10.01.2020, 17:30, Новости дня

США не планируют обсуждать с Ираком вывод войск из этой страны, сообщил Госдепартамент.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в минувшее воскресенье парламент Ирака потребовал вывода американских войск с территории страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации США. В случае отказа Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом».

президент США Дональд Трамп потребовал от Багдада «миллиарды долларов» за построенную в Ираке авиабазу США, а также пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США.



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