Представлен уникальный ноутбук Aurora 7 с семью экранами

Британская компания Expanscape продемонстрировала уникальный ноутбук, главной особенностью которого является наличие одновременно 7 дисплеев.

Аналогом такой конструкции до сих пор не предложил ни один из производителей техники. В свою очередь, эксперты пока выдерживают паузу перед оценкой ноутбука, тем самым не понимая необходимость применение семи дисплеев. Новинка получила название Aurora 7. Высокая производительность аппарата поддерживается чипом Core i9-9900K и видеокартой Nvidia GeForce RTX.

Четыре экрана имеют высокую диагональ 17,3 дюйма, а остальные более компактные по 7 дюймов. Эксперты подчеркнули, что предложенные экраны имеют высокое разрешение 4К. Пока остальные подробности о ноутбуке Aurora 7 не раскрыты.

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