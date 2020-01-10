Инженеры нашли замену для физических кнопок на смартфонах

10.01.2020, 17:21, Разное

Инженеры сферы мобильных технологий представили новейшую разработку. Эксперты смогли найти замену любым физическим кнопкам на смартфонах и подобных устройствах.
Появились данные о новой разработке в индустрии мобильных технологий. Сотрудники стартапа UltraSense создали миниатюрный ультразвуковой сенсорный датчик, получивший название по имени компании. Благодаря таким модулям в будущем станет возможным полностью отказаться от каких-либо физических кнопок на смартфонах. Причем изобретенная инновация позволяет превратить в своего рода «кнопку» любой материал. А это означает, что корпусы «умных» телефонов будущего могут быть не только пластиковыми, металлическими или стеклянными, но и деревянными. Также UltraSense будет с легкостью определять силу нажатия, следовательно, такой виртуальной кнопке можно будет придать настоящую многофункциональность и многозадачность.

Переход на ультразвуковые датчики и отказ от устаревших физических кнопок поможет производителям создавать по-настоящему максимально защищенные устройства. Это будет достигнуто благодаря отсутствию любого рода отверстий в корпусах аппаратов. Пока же ни одна компания не создала подобный смартфон, однако не исключено, что технологию вскоре выкупят и применят в производстве мобильных устройств.



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