В Германии россиянин получил семь лет тюрьмы за контрабанду товаров военного назначения

Ганзейский высший суд Гамбурга приговорил россиянина Владимира Д. к 7 годам тюрьмы за поставки военных компонентов в Россию в обход санкций Европейского союза, передает немецкая газета Die Welt.

69-летнего мужчину признали виновным в том, что в период с 2014 по 2018 год он незаконно переправлял в Россию товары двойного назначения, которые могли использоваться и в военных целях.

Так, по данным следствия, он отправил в Россию около 4,5 килограмма химического вещества декаборан, который применяется для изготовления взрывчатки и ракетного топлива. Товары он частично перевозил самолетом, сдавая их в багаж, часть — отправлял почтой.

Кроме того ему удалось вывезти из страны станки для изготовления деталей для ракет. Всего он поставил в Россию товаров на сумму 1,83 миллиона евро. Предприниматель уже 25 живет в Германии, у него есть своя компания по экспорту оборудования, сообщает Deutsche Welle.

В июле 2014 года Европейский союз ввел эмбарго на импорт и экспорт оружия в Россию. Также там действует запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования.

Источник: Новая газета

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