Студенты МГИМО избили и ограбили сына Жванецкого в Москве

На младшего сына знаменитого российского артиста Михали Жванецкого напали около ресторана грузинской кухни на Минской улице. Преступники отобрали у Дмитрия Жванецкого деньги и часы, сообщает VSE42.ru
В правоохранительных органах сообщили, что нанесенный материальный ущерб оценивается в 13 тысяч рублей. По предварительным данным, злоумышленниками оказались двое студентов МГИМО, которые приехали в Россию из Казасхтана. Известно, что Дмитрий получил травму ноги. Как передает ТАСС, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о грабеже.
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Последнее: Австралийские исследователи доказали позитивное влияние музыки в ходе спортивных тренировок. Соответствующее исследование проводилось сотрудниками University of Southern Queensland. По мнению специалистов, влияние музыки в ходе выполнения упражнений можно сравнить с естественным активатором. Наблюдения за различными аспектами состояния почти 3,6 тысячи человек позволили им прийти к такому выводу. Оценивалось, каким образом личность реагирует на музыку в […]
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