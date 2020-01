Гомес выпустила альбом Rare

Американская певица Селена Гомес сообщила в Instagram о выходе альбома Rare.

«Мой альбом официально вышел во вселенную … Спасибо душам, которые работали над ним со мной. Теперь он ваш. Надеюсь, вам понравится», – написала певица.

HERE IT IS!!! My album is officially out in the universe.. thank you for the souls that worked on this with me. Now it’s yours. Hope you like it. * #Rare

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 9 Янв 2020 в 8:59 PST

Альбом обнародовали на ресурсе Spotify.

В пластинку вошли 13 композиций.

Селена Гомес родилась 22 июля 1992 года в Гранд-Прейри, штат Техас. Rare – ее третий студийный альбом. Предыдущая пластинка – Revival – вышла в 2015 году.

