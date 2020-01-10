Гомес выпустила альбом Rare

Американская певица Селена Гомес сообщила в Instagram о выходе альбома Rare.
«Мой альбом официально вышел во вселенную … Спасибо душам, которые работали над ним со мной. Теперь он ваш. Надеюсь, вам понравится», – написала певица.
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HERE IT IS!!! My album is officially out in the universe.. thank you for the souls that worked on this with me. Now it’s yours. Hope you like it. * #Rare
Альбом обнародовали на ресурсе Spotify.
В пластинку вошли 13 композиций.
Селена Гомес родилась 22 июля 1992 года в Гранд-Прейри, штат Техас. Rare – ее третий студийный альбом. Предыдущая пластинка – Revival – вышла в 2015 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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