В РФ снова подешевел смартфон iPhone 7

Отечественные аналитики констатировали очередной этап удешевления смартфона iPhone 7, который опустился до рекордного показателя.

В частности, самая базовая комплектация «яблочного» девайса с 32 гигабайтами теперь доступна в магазинах по цене от 23 тысяч рублей. Кроме того, за последние три года аппарат стал в три раза дешевле, чем изначальный ценник, с которым iPhone 7 поступил на российский рынок. Напомним, официальная премьера смартфона состоялась осенью 2016 года.

Несмотря на то, что смартфон iPhone 7 до сих пор пользуется высоким спросом, однако наличие более производительных моделей вынудило компанию снизить цену с 57 тысяч рублей до текущего показателя.

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