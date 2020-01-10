В РФ снова подешевел смартфон iPhone 7

Отечественные аналитики констатировали очередной этап удешевления смартфона iPhone 7, который опустился до рекордного показателя.
В частности, самая базовая комплектация «яблочного» девайса с 32 гигабайтами теперь доступна в магазинах по цене от 23 тысяч рублей. Кроме того, за последние три года аппарат стал в три раза дешевле, чем изначальный ценник, с которым iPhone 7 поступил на российский рынок. Напомним, официальная премьера смартфона состоялась осенью 2016 года.
Несмотря на то, что смартфон iPhone 7 до сих пор пользуется высоким спросом, однако наличие более производительных моделей вынудило компанию снизить цену с 57 тысяч рублей до текущего показателя.
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Последнее: Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, информирует пресс-служба главы государства. Об этом информирует РИА «Новости».
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