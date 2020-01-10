Рассекречен уникальный смартфон Black Shark 3 5G с 16 ГБ оперативной памяти

В Сети появились данные о предстоящем смартфоне под названием Black Shark 3 5G, особенностью которого рекордный объем оперативной памяти — 16 гигабайт.

В свою очередь, устройство относится к классу игровых смартфонов. Уже из названия смартфона понятно, что здесь применят модем с поддержкой сети пятого поколения. Пока устройство проходит в базе данных под кодовым обозначением Shark KLE-A0. Производитель пока умалчивает данные об уникальном аппарате.

Несмотря на это, смартфон уже готов к официальному выпуску. Напомним, к настоящему времени смартфон с самым большим объемом ОЗУ имеет лишь 12 гигабайт, однако скоро этот параметр будет преодолен официально. Остальные параметры новинки Black Shark 3 5G пока не раскрыты разработчиками.

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