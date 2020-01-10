Мнение: Почему журналисты не умеют считать, бесплатная статистика МВФ и уровень нагрузки в школе

1. Читатель Валентин указывает на причину проблем нашей журналистики. К сожалению, даже на уровне главных редакторов уважаемых изданий политика легко кладёт на лопатки математику. Как только появляется хоть малейший предлог пнуть власть, немедленно воплощается старый анекдот, согласно которому «значение синуса в военное время может достигать четырёх».

Цитирую диалог на «Эхе Москвы», в котором главный редактор (sic!) «Независимой газеты» умножает 3 на 66, но получает не 200, а 2 тысячи:

https://echo.msk.ru/programs/personalno/2562559-echo/

Мы в газете подвели итоги года по всем разделам. И мы выделили 5 самых главных событий, независимых от того, энергетика или внешняя политика, внутренняя, СНГ, культура, наука, экономика.… И наконец соглашение по газу. И, конечно, вскрылась сразу тоже возмутительная вещь, что «Газпром» заплатил уже «Нафтогазу» 2 млрд. 918 миллионов. Это же просто потрясающе. Я помню, что наши правоохранительные органы несколько раз заявляли, что самое большое число коррупционных проявлений – это у наших учителей и врачей. Вот самые большие коррупционеры, потому что относится – 5 тысяч рублей они дали. А здесь 3 млрд. долларов умножьте на 60 – получается почти два триллиона. Причем они проиграли это в арбитраже Стокгольма из-за того, что, скорее всего, юристы не вписали то, что они должны были сделать. Потому что арбитраж судит, соответствует или не соответствует то, что происходит, условиям контракта. Так вот в контракт не включили какое-нибудь дополнение, какое-нибудь особое соглашение и на 2 триллиона рублей нанесли. Я не знаю, это даже в кандалах должны быть все, если бы это учителя и врачи были. Их бы просто повели по Владимирскому тракту. В Сибирь.

Причина, по которой «Газпром» проиграл в суде те злосчастные три миллиарда долларов, конечно не в том, что юристы чего-то там не внесли в документы. Причина в том, что юристы сочли Стокгольмский арбитраж достаточно надёжным, непредвзятым, предположили, что он будет судить справедливо, и ошиблись.

Тем не менее цена ошибки всё же другая — не два триллиона рублей, а двести миллиардов рублей. Для понимания масштабов, выдуманные редактором «Независимой газеты» два триллиона рублей — это выручка «Газпрома» за три месяца. Реально проигранные двести миллиардов рублей — это выручка «Газпрома» за 9 дней:

https://tass.ru/ekonomika/6387803

Да, когда такая крупная компания, как «Газпром», теряет выручку за 9 дней, это обидно, неприятно. Болезненный щелчок по носу, чего и говорить. Однако бизнес есть бизнес — если бы такого рода мелкими неприятностями все проблемы «Газпрома» исчерпывались, пожалуй, нашего газового гиганта можно было бы считать самой благополучной корпорацией планеты. Куда как важнее для страны другая проблема — недееспособность нашей четвёртой власти, наших СМИ. В то время как некоторые издания стараются давать адекватную информацию, большая часть сотрудников деловых и политических СМИ, увы, безнадёжно путает миллиарды с триллионами.

Та девушка, которая сказала в эфире «Эха Москвы», что население России — 8 миллионов человек, не является исключением из правил, не нужно думать, будто это просто «глупая блондинка», которую пригласили в редакцию в качестве украшения, и она не является типичной представительницей профессии. Как видите, в цифрах плавают и остальные критики режима: отбор в журналистике устроен сейчас таким образом, что для карьерного роста разбираться в экономике не нужно.

2. Читатели пишут:

Большой массив данных с 1 января стал открытым. На Новый год МВФ сделал подарок тем, кто любит копнуть поглубже — доступ ко всем опубликованным онлайн материалам Международного Валютного Фонда стал бесплатным.

Ранее большинство из 21 тыс публикаций МВФ, включая архивные с 1946 года, были платными и дорогими. Теперь любой заинтересованный человек в любой стране с любого устройства может получить доступ к книгам и статьям по экономике, периодическим отчётам, статистическим таблицам специалистов МВФ, не платя ни цента.

Можете, например, скачать для себя:

— один из первых номеров IMF staff papers (от 1950 года), в котором есть статья о системе цен в СССР и конвертируемости советского рубля http://bit.ly/39QUc4V

— или одну из недавних книг о модернизации экономики Китая (392 страницы) http://bit.ly/2N5eTQY

— или очень популярную книгу, которая нравится министерствам финансов по всему миру, о диджитализации публичных финансов с очень многими практическими примерами и советами http://bit.ly/2sQEXIT

Доступ к IMF eLibrary здесь http://bit.ly/2QDiCYd . Простой поисковый интерфейс по странам, темам, видам публикаций, годам публикации, авторам.

3. По поводу уровня нагрузки в современной школе. Вот хорошее сравнение от читателя pivovaroffs:

https://olegmakarenko.ru/1752760.html?thread=719506104#t719506104

Если уподобить развитие мозга развитию физической силы, то школа – это не тренажерный зал, а разгрузка вагонов с цементом. Нет, с какой-то вероятностью человек, который 10 лет разгружал вагоны, некоторый объем мускулатуры приобретет, но:

– половина при этом заработает проблемы со здоровьем;

– с профессиональными спортсменами, которые занимались не с мешками, а с тренажерами и штангами, эти грузчики в подавляющем большинстве соревноваться не смогут.

Комментарий взят из дискуссии о том, насколько в действительности полезны те знания, которые учителя вбивают в головы школьникам. С этой точки зрения, всё гораздо хуже.

Во-первых, в реальной жизни далеко не везде требуются именно спортсмены-качки. Вообще-то есть ещё бегуны, стрелки, фигуристы, шахматисты и, – о ужас, – даже новомодные киберспортсмены. То есть множество специализаций, представителям которых разгружать вагоны заведомо противопоказано – либо же бесполезно чуть менее, чем полностью.

Во-вторых, разгрузка вагонов, по крайней мере, сама по себе имеет какой-то экономический смысл и даёт практически гарантированный результат: вы тратите своё время и здоровье, а взамен получаете деньги. Школьное образование, увы, ничего подобного не даёт.

Источник: Место для дискуссий

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