Сборная Украины перед Евро 2020 сыграет с Кипром

Украинская футбольная сборная проведет товарищеский матч со сборной Кипра, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Поединок состоится 26 мая на территории Украины, конкретное место проведения пока неизвестно.
В рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года команда Андрея Шевченко встретится также со сборными Франции (27 марта) и Польши (31 марта).
Украина и Кипр играли между собой трижды. Каждая из команд побеждала по одному разу, также была зафиксирована одна ничья.
Сборная Украины вышла на Евро 2020 года с первого места группы квалификации. В финальной части турнира подопечные Шевченко встретятся со сборной Нидерландов, Австрии и соперником из четвертой корзины, который будет известен весной.
Евро 2020 впервые в истории пройдет в 12 разных городах по всему континенту с 12 июня по 12 июля. Украина сыграет матчи групповой стадии в Бухаресте и Амстердаме.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Чешский автомобильный бренд Skoda намерен в наступившем году выпустить новые модификации популярной модели Skoda Octavia. Особый интерес у разработчиков вызывает «заряженная» модификация Octavia RS. В сети показали рендерные изображения автомобиля, который все еще скрыт разработчиками. Предполагается, что клиентам также будет предложена модификация универсала с максимальной проходимостью и спортивным характером. Разработчики могут применить затемненную головную оптику, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гаджеты: Apple признало проблему с внезапными отключениями MacBook Pro 2019 / 6 декабря
- В Польше задержали подозреваемых в нападении на 19-летнего украинца / 25 ноября
- Испанский клуб накажут за оскорбления в адрес Зозули – посол / 25 декабря
- Пострадавший при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ скончался в больнице / 20 декабря
- Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве / 31 декабря
- «За 300 евро – 3530 комментариев, 25750 лайков, 5100 подписчиков». В НАТО рассказали, как тролли из России царят на рынке онлайн-манипуляций / 6 декабря
- Эксперт: Даже после череды авиакатастроф Boeing 737 Max вернется к перевозке пассажиров / 12 декабря
- Побег экс-главы Nissan из-под ареста в Японии организовали «музыканты» из ЧВК / 31 декабря