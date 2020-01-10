Мнение: Ад

Сегодня ночью в посёлке Полетаево Челябинской области сожжён дом Натальи Анатольевны, той самой женщины, у которой по беспределу отобрали племянниц.

Ей в эти дни угрожали за то, что она открыто рассказала о том, как чиновники разрушили её семью.

Дом сгорел дотла. Пожар начался снаружи, рассказывают соседи.

Погиб муж Виктор Иванов, 47 лет.

Он стучался изнутри. Его не успели вытащить.

Наталья Анатольевна была на дежурных сутках в больнице, где она санитарка. Утром она с журналистами договорилась поехать прямо с работы к себе, чтобы показать, что условия в доме абсолютно нормальные.

Но дома больше нет.

Я знаю, чиновники переполошились после моего запроса и статьи, за которыми последовал вал публикаций.

Ведь получается, девочек отняли у тёти без всяких причин, лишь бы не давать положенную квартиру.

А одну из них, Лизу Кудрявцеву довели до полусмерти.

Лиза инвалид с детства (ДЦП). У неё две сестры.

Мать лишена родительских прав, отец в тюрьме. Над тремя девочками ещё в 2015 году оформила опекунство тётя.

И так бы и жили, говорит тётя, если бы не решение суда в течение 5 месяцев дать квартиру Лизе, ставшей совершеннолетней.

Администрация Сосновского района Челябинской области заартачилась, а когда пять месяцев истекли — вместо того, чтобы выделить жильё, добилась «устранения» детей.

За эти пять месяцев тётю лишили опеки над всеми тремя девочками. Хуже всех стало Лизе, её поместили в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в посёлок Старокамышинск.

Что там с ней делали?

Морили голодом?

Выглядит она ужасающе и не в силах пошевелиться.

В суде Челябинской области сейчас находится жалоба от тёти, которая пытается вернуть хотя бы больную племянницу. Просто спасти.

Я поговорил с ней лично, с Натальей Анатольевной.

«Никаких оснований отобрать у меня девочек не было. Да никто и не объяснял ничего. Я не пью, у нас чисто, все были одеты, накормлены, жили в любви. Потом сказали: якобы у меня вещи разбросаны. Забрали, чтоб не давать положенные метры. Я Лизу увидела на днях: слезами залилась… Кожа и кости. Как в концлагере. В любой момент умереть может».

Подготовил все необходимые запросы. Прежде всего в Прокуратуру. Поднял шум.

Испугавшись, они вчера перевели Лизу из «реабилитационного центра» в посёлке Старокомышинск в Челябинск к «лучшим врачам».

Выяснилось, что для спасения её жизни теперь требуется операция.

Дай ей Бог выжить.

А сегодня сожжён дом с человеком.

Я не знаю, какие слова подобрать для этого ада.

https://echo.msk.ru/blog/sharg…

Источник: Конт

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