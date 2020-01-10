Шоу «Сам себе режиссер» закрылось после 28 лет в эфире

10.01.2020, 17:05, Новости дня

Ведущий телешоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил о решении телеканала «Россия 1» и холдинга ВГТРК закрыть шоу.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», – сказал Лысенков в видеообращении на своей странице в Instagram. Ведущий поблагодарил всех создателей, гостей и участников программы.

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Публикация от Lysenkov Alexey (@alysenkov) 9 Янв 2020 в 1:08 PST

По данным «Московского комсомольца», закрываются также программы «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

Первый выпуск шоу «Сам себе режиссер» вышел в эфир 14 января 1992 года, последний – 22 декабря 2019.

Ранее телеканал «Пятница» закрыл проект «Орел и Решка. Перезагрузка»



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