Шоу «Сам себе режиссер» закрылось после 28 лет в эфире

Ведущий телешоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил о решении телеканала «Россия 1» и холдинга ВГТРК закрыть шоу.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», – сказал Лысенков в видеообращении на своей странице в Instagram. Ведущий поблагодарил всех создателей, гостей и участников программы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lysenkov Alexey (@alysenkov) 9 Янв 2020 в 1:08 PST

По данным «Московского комсомольца», закрываются также программы «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

Первый выпуск шоу «Сам себе режиссер» вышел в эфир 14 января 1992 года, последний – 22 декабря 2019.

Ранее телеканал «Пятница» закрыл проект «Орел и Решка. Перезагрузка»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Чешский автомобильный бренд Skoda намерен в наступившем году выпустить новые модификации популярной модели Skoda Octavia. Особый интерес у разработчиков вызывает «заряженная» модификация Octavia RS. В сети показали рендерные изображения автомобиля, который все еще скрыт разработчиками. Предполагается, что клиентам также будет предложена модификация универсала с максимальной проходимостью и спортивным характером. Разработчики могут применить затемненную головную оптику, […]